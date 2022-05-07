Унаслідок авіаобстрілу росіянами Бахмута є загиблі

Масові обстріли по всій лінії фронту й удари по містах у тилу – так минула ніч із 6-го на 7 травня в Донецькій області.

Про це вранці 7 травня повідомив голова ДонОВА Павло Кириленко.

“Найбільше від російської зброї сьогодні постраждав Бахмут – там росіяни здійснили авіаобстріл. Точно відомо про одного загиблого, і є підстави вважати, що підсумкова кількість жертв буде вищою. В місті повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств”, – розповів Кириленко.

Через обстріли Бахмутського району Донеччини розпочато п’ять кримінальних проваджень, повідомила вдень 7 травня пресслужба Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у 5 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5-6 травня 2022 року з боку тимчасово окупованого збройними силами РФ міста Горлівка здійснено мінометні обстріли смт Нью-Йорк, смт Північне, м. Залізне, м. Торецьк Бахмутського району. В результаті ворожих атак пошкоджено близько двох десятків приватних домогосподарств, гараж, легковий автомобіль та газопровід.

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