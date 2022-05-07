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ОГП передав у суд перший обвинувальний акт, пов’язаний із вторгненням Росії

07/05/2022 12:11

Офіс генерального прокурора України передав до суду перший обвинувальний акт, пов’язаний з повномасштабною агресією Росії проти України. Під суд (заочно) пішов генерал-майор ЗС РФ Денис Лямін.

Про це ввечері 6 травня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Денис Лямін – командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту РФ, який керував вторгненням на материкову частину України з окупованого Криму.

Слідство, яким займалася СБУ, має докази, що 23 лютого генерал Лямін у Джанкої особисто віддав підпорядкованому особовому складу наказ наступати, а далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей України.

“Для мотивації своїх солдатів іти вбивати українців він за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами “українських націоналістів і фашистів”. А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали”, – написала Венедіктова у фейсбуці.

Ляміна судитимуть за ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України.

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Україна

ОГП передав у суд перший обвинувальний акт, пов’язаний із вторгненням Росії

Офіс генерального прокурора України передав до суду перший обвинувальний акт, пов’язаний з повномасштабною агресією Росії проти України. Під суд (заочно) пішов генерал-майор ЗС РФ Денис Лямін. Про це ввечері...

Війна з Росією

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