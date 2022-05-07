ОГП передав у суд перший обвинувальний акт, пов’язаний із вторгненням Росії

Денис Лямін (ліворуч) із міністром оборони РФ Шойгу та начальником генштабу Герасимовим

Офіс генерального прокурора України передав до суду перший обвинувальний акт, пов’язаний з повномасштабною агресією Росії проти України. Під суд (заочно) пішов генерал-майор ЗС РФ Денис Лямін.

Про це ввечері 6 травня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Денис Лямін – командувач 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту РФ, який керував вторгненням на материкову частину України з окупованого Криму.

Слідство, яким займалася СБУ, має докази, що 23 лютого генерал Лямін у Джанкої особисто віддав підпорядкованому особовому складу наказ наступати, а далі організовував і контролював ведення бойових дій на території південних областей України.

“Для мотивації своїх солдатів іти вбивати українців він за кремлівськими методичками виправдовував ці дії необхідністю захисту російськомовних мешканців від вигаданих самими ж росіянами “українських націоналістів і фашистів”. А ще пообіцяв підлеглим виплату додатково трьох посадових окладів та добових по 100 доларів США, яких вони, звісно ж, не отримали”, – написала Венедіктова у фейсбуці.

Ляміна судитимуть за ч. 2 ст. 437 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України.

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