В Україні оголошено першу підозру російському окупанту за зґвалтування

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Українська прокуратура оголосила першу підозру російському окупанту, який зґвалтував жінку.

Про це повідомляє офіс генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовець РФ в одному із сіл Броварського району на Київщині вдерся до приватного будинку і застрелив його господаря.

Дружину вбитого ним мирного мешканця озброєний нелюд неодноразово ґвалтував, погрожуючи вбити її та її дитину. Загарбник перебував у нетверезому стані.

Зараз мати з дитиною перебувають у безпеці.

Це перша підозра, оголошена військовослужбовцю держави-агресора за зґвалтування (підозру оголошено у порушенні законів та звичаїв війни, ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Виродка оголосили в розшук, до суду подано клопотання про затримання.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші співучасники цих злочинів.

В офісі генпрокурора нагадують: якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази сюди.

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