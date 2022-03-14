“Цивільні нашого з кулемета добили! Діти, не діти – х*яр всіх!” Окупант у розмові з жінкою підтверджує воєнні злочини РФ

Російські окупанти вкотре підтверджують, що свідомо й цілеспрямовано вбивають цивільне населення.
Про це свідчить чергове перехоплене телефонне спілкування російського солдата-вбивці з жінкою, фрагмент якого оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Жінка запитує у свого “героя”, чи багато в Україні вбивають російських солдатів. Він відповідає, що дуже багато. Запевняє, що навіть цивільні добивають загарбників з гранатометів і кулеметів. І розповідає, що начальство дало йому наказ розстрілювати всіх – навіть якщо це машини з дітьми.
Дослівно мовою оригіналу:
– Вот скажи мне из первых уст, много наших российских солдат там убивают?
– Да. Третью роту, там пацаны знакомые, полностью убило, от роты 7 человек осталось, а было на**й 60 человек! Вчера или позавчера пацан у меня в батальоне служил, перевелся и ехал на машине. Гражданские, прикинь, на дорогу выбежали, из гранатомета х*йнули машину, а потом из пулемета добили!
– П**дец. И на**й говорят мирное население не трогать!
– А нам по**й, бл**ь! Мне Леха командир дал добро шмалять. У нас люк в “Камазе” открытый, вставай и х**рь! По**й что написано – “ДЕТИ” или не дети – ху**ь всех!”
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