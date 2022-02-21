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У Києві ініціювали Міжнародний трибунал над Путіним

21/02/2022 00:03

У день пам’яті Героїв Небесної сотні та з нагоди роковин початку російської агресії громадські активісти та правозахисники в Києві оголосили про створення ініціативної групи #PunishPutin, яка “покликана покарати режим Путіна”.

Про це 20 лютого “Новинарні” повідомили в пресслужбі Руху опору капітуляції, який організовував захід.

Відповідне оголошення зробили на брифінгу на Майдані Незалежності.

“Ініціативна група, разом із союзниками, зробить все можливе для того, щоб винести беззаперечні свідчення злочинів Путіна на суд міжнародного трибуналу”, – заявив Йосиф Зісельс, радянський дисидент і політв’язень, член стратегічної ради Руху опору капітуляції.

Представники кримських татар підготували юридичну кваліфікацію щодо продовження акту геноциду кримськотатарського народу з початком окупації Криму в 2014 році, повідомив Ескендер Барієв, український кримськотатарський політик.

Андрій Левус, ексзаступник голови СБУ (2014 року) та член координаційної ради РОК, наголосив на тому, що деякі європейські країни обрали тактику покарання жертви агресії, а не самого агресора – путінську Росію. Але “єдиний месидж, який має бути провідним для всього світу, – це покарання воєнного злочинця, що тероризує світ”.

Генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун нагадав, що реальне вторгнення РФ відбулось набагато раніше офіційної дати – 20 лютого. Адже за часів правління Януковича співробітники ФСБ контролювали більшість українських силових відомств. І те, що росіянам не вдалось зробити в Україні, вони реалізували в сусідній Білорусі.

Також на брифінгу було зачитано звернення від імені уряду Ічкерії у вигнанні про підтримку України та готовність долучитися до ініціативи з покарання путінського режиму.

Учасники брифінгу констатували, що діяльності Путіна на посаді президента Російської Федерації підпадає під всі визначення Римського статуту Міжнародного кримінального суду:

  • геноцид
  • злочини проти людяності
  • воєнні злочини
  • злочини агресії

Учасники брифінгу закликали українців та світову спільноту долучатися до їхньої ініціативи.

Після цього відбулося віче “Майдан: пам’ять і справедливість”, яке зібрало кілька сотень учасників.

До присутніх на Майдані телефоном звернулися Вітаустас Ландсбергіс, перший президент незалежної Литви, та Ян Пекло, колишній посол Польщі в Україні.

Одночасно з акцією в Києві відбувалися заходи і в інших містах України та світу.

Обґрунтування

Рух опору капітуляції ініціює створення Міжнародного громадського комітету з притягнення до кримінальної відповідальності Володимира Путіна та представників його режиму.

Основними напрямки діяльності комітету названо використання механізму Міжнародного кримінального суду; створення та проведення Громадського трибуналу, в який увійдуть представники всіх країн, народів, осіб та груп – жертв режиму Путіна.

Комітет спонукатиме національні влади країн, постраждалих від країн путінського режиму активізувати судові процеси, пов’язані зі злочинами РФ та ініціювати нові. Окрім того, комітет вимагає від української влади прискорення ратифікації Україною Римського статуту.

Також комітет ініціює створення міжнародної слідчої групи для фіксації та дослідження доказів конкретних злочинів Путіна та інших представників його режиму. Задля цього комітет координуватиме представників постраждалих від дій путінського режиму країн та народів з метою збору доказів, а також адвокації створення слідчої групи задля просування ідеї створення Міжнародної слідчої групи.

Ініціативна група розраховує на співпрацю з українським МЗС задля підготовки звернення до урядів інших країн з метою налагодження співпраці.

На підставі зібраних свідчень та доказів ініційований МГК Громадський трибунал може оголосити звинувачення російському диктатору. Своєю чергою матеріали, зібрані Громадським трибуналом, мають стати основою для подання до Міжнародного кримінального суду.

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Україна

У Києві ініціювали Міжнародний трибунал над Путіним

У день пам’яті Героїв Небесної сотні та з нагоди роковин початку російської агресії громадські активісти та правозахисники в Києві оголосили про створення ініціативної групи #PunishPutin, яка “покликана покарати режим...

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