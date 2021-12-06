Звернення української громадськості до Джо Байдена напередодні зустрічі президентів США і РФ

Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві в червні 2021 року. Фото: ВВС

Українські громадські діячі, політики, представники інтелігенції, народні депутати, правозахисники та інші звернулися до президента США Джо Байдена напередодні його зустрічі в режимі відеоконференції із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним

“Новинарня” публікує текст звернення, оприлюдненого на фейсбук-сторінці “Руху опору капітуляції” у понеділок, 6 грудня.

“Шановний пане Президенте,

7 грудня 2021 року відбудеться відеоконференція президентів США і Росії. “Питання України” анонсоване як одне з наріжних. Упродовж минулих тижнів американські високопосадовці висловлювалися про шляхи врегулювання проблеми збройного протистояння між Росією і Україною. Ці обставини зумовлюють особливу увагу українців до цієї відеоконференції.

Протягом останніх восьми років кремлівське керівництво реалізувало достатньо офіційних і прихованих заходів, щоб переконати весь світ у реальних намірах Путіна відродити радянську Імперію зла. Ця політика впроваджується як на території самої Росії проти громадянських прав і прав корінних народів, так і щодо інших суверенних держав й міжнародних організацій. Мабуть буде зайвим перераховувати усі відомі факти агресивних злочинних дій Путіна та його оточення, які призвели до десятків мільйонів постраждалих у Європі та по всій планеті. Кремль цинічно захоплює чужі території, втручається у внутрішні справи суверенних держав, експортує тероризм, займається кібертероризмом, знищує довкілля і застосовує заборонені озброєння проти цивільних.

Українці мають змогу в щоденному житті відчувати на собі наслідки цієї злочинної діяльності. Триваюча збройна агресія Росії проти України змусила мільйони людей покинути свої домівки. Щодня бойові дії завдають каліцтв і приносять смерть, окупаційний режим систематично порушує права місцевого населення, ув’язнюються нові і нові заручники.

Маємо надію, що представники Вашої Адміністрації добре знають про усі ці факти, адже нещодавно на лист українського журналіста Олексія Бессарабова, який вже шостий рік перебуває в російській в’язниці, державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив його та інших українських заручників, що “Сполучені Штати Америки не забули про вас та ще десятки ваших несправедливо засуджених співгромадян”.

Восьми років активного протистояння Росії з Україною та усім Заходом було достатньо, аби зрозуміти, що кожна чергова спроба “почути Кремль” призводила не до зниження напруги, а до чергової ескалації. Промовистим свідченням цьому став перегляд Вашингтоном санкційного режиму щодо “Північного потоку-2”. Москва не забарилася з “подякою”. Газовий ринок Європи одразу ж зазнав штучної кризи через свідомі маніпуляції росіян. Росія продовжила активне поглинання Білорусі, а руками Лукашенка тероризує країни вільного світу чи то організованою доставкою на кордон “мігрантів”, чи то систематичними погрозами. Саме у відповідь на пом’якшення санкцій проти “Північного потоку-2” Росія почала стягувати до кордонів України величезну кількість озброєнь і військових.

Москва завжди розцінювала будь-які поступки як слабкість. Ми, українці, точно можемо підтвердити цю давно і не раз перевірену аксіому. Через це запевняємо Вас, що #УкраїнціЧинитимутьОпір (#UkrainiansWillResist) до повної перемоги у війні за свою свободу і суверенітет. Регулярні соціологічні дослідження в Україні та Європі демонструють, що серед українців один з найвищих на континенті показників готовності боротися за свою країну зі зброєю в руках. Саміт демократій, ініційований Вами – гарна ідея для солідарності та консолідації демократичних країн світу в час наступу автократій. Проте зараз демократія потребує не тільки саміту, але, передусім, практичного захисту.

Віримо, що під час переговорів з Путіним Ви будете дотримуватися принципу: нічого про Україну без України. На цьому положенні базуються довірливі і партнерські відносини між нашими країнами. Принагідно ми висловлюємо слова глибокої вдячності всьому американському народу за постійну і послідовну підтримку нашої держави. Ми віримо, що спільними зусиллями ми наближаємо момент набуття Україною повноправного членства у НАТО.

Так само, хочемо наголосити, що реалізація “Мінських домовленостей” під диктат Росії аж ніяк не може бути шляхом до мирного врегулювання. Починаючи з 2015 року, дослідження суспільних настроїв постійно доводять, що абсолютна більшість українців не підтримує положень цих домовленостей. Спроба обмежити український суверенітет через впровадження “Мінських домовленостей” буде мати катастрофічні наслідки для безпеки усієї Європи. Пошук вирішення проблеми слід шукати в примусових заходах не щодо жертви агресії, а в комплексному міжнародному тиску на Росію, як систематичній порушниці міжнародного правопорядку.

Ми переконані, що боротьба українського народу на передньому рубежі захисту західної цивілізації від східного деспотизму заслуговує на глибоку повагу і всебічну підтримку. США і Україна мають діяти в дусі оновленої Хартії стратегічного партнерства. Запевняємо Вас, що український народ, поруч з нашими вільними східноєвропейськими сусідами, є і залишатиметься надійними союзником США у боротьбі за свободу, демократію і процвітання”, – йдеться у зверненні.

Підписанти:

Соломія Бобровська, народна депутатка IX скликання

Галина Васильченко, народна депутатка IX скликання

Юлія Клименко, народна депутатка IX скликання

Ірина Геращенко, народна депутатка IX скликання

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка IX скликання

Марія Іонова, народна депутатка IX скликання

Ірина Фріз, народна депутатка IX скликання

Йосиф Зісельс, Київ, колишній політв’язень, Ініціативна група “Першого грудня”

Ганна Гопко, співзасновниця Мережі захисту національних інтересів АНТС

Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Мирослав Маринович, Львів, колишній політв’язень, проректор УКУ, Ініціативна група “Першого грудня”

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”

Сергій Квіт, професор Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Роман Безсмертний, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця

Володимир Огризко, Надзвичайний і Повноважний Посол України, міністр закордонних

справ України у 2007-2009 роках

Ігор Козловський, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних

стосунків, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, Ініціативна група “Першого грудня”

Оля Гнатюк, Київ, віцепрезидент Українського ПЕН-центру, професор НУ “Києво-Могилянська Академія” та Варшавського університету, Ініціативна група “Першого грудня”

Микола Горбаль, Київ, поет, колишній політв’язень

Тарас Возняк, головний редактор журналу “Ї”

Євген Захаров, правозахисник, директор Харківської правозахисної групи, член правління Міжнародного товариства “Меморіал”, Ініціативна група “Першого грудня”

Анатолій Подольський, к.і.н., керівник Українського центру вивчення історії Голокосту, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

Агія Загребельська, співзасновниця Ліги “антитрасту”

Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій

Ярослав Яцків, Київ, академік НАН України, Ініціативна група “Першого грудня”

Володимир Зарицький, Нью-Йорк, виконавчий директор, Центр відносин США-Україна

Андрій Любка, член ПЕН Україна

Андрій Тетерук, народний депутат VIII скликання

Вікторія Войціцька, народна депутатка VIII скликання

Олексій Гарань, Київ, професор політології НУ “Києво-Могилянська академія”, науковий

директор Фонду “Демократичні ініціативи”

Георгій Тука, волонтер, громадський діяч

Микола Грицковян, президент Організаціії Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ) США

Ігор Лапін, ветеран російсько-української війни, правозахисник, народний депутат VIII скликання, член Координаційної ради Руху Опору Капітуляції

Андрій Юсов, директор “Школи відповідальної політики”

Андрій Левус, голова Наглядової Ради Української стратегічної ініціативи

Михайло Басараб, політолог

Борис Бабін, експерт Асоціації Реінтеграції Криму

Ігор Луценко, народний депутат VIII скликання

Євген Магда, директор “Інституту світової політики”

Анатолій Дністровий, письменник, член правління ПЕН Україна

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного Співробітництва

Ігор Коліушко, голова правління “Центру політико-правових реформ”

Юрій Луценко, Київ, громадський діяч, колишній політв’язень

Іван Васюник, Київ, державний та громадський діяч

Віктор Таран, голова правління “Цифрова репутація”

Ілля Кононов, речник “Руху опору Капітуляції”

Віталій Бала, директор “Агентства моделювання ситуацій”

Лариса Воловик, президент/засновник ГО “Харківський музей Голокосту”

Остап Єднак, член правління ГО “АНТС”

Мирослав Гай, благодійний фонд “Мир і Ко”, член Координаційної ради “РОК”

Альфія Шевченко, Київ, “Конгрес національних громад України”

Тарас Стецьків, народний депутат України 1990-2006, 2007-2012 рр.

Борис Потапенко, член ЛУК/ООЧСУ

Володимир Куренной, народний депутат України, V, VІІ та VIII скликань, Фонд Свободи та

демократії

Юрій Підлісний, завідувач кафедри політичних наук УКУ

Владислав Голуб, народний депутат VIII скликання

Юрій Гончаренко, віцепрезидент Фонду сприяння демократії

Броніслав Тутельман, Чернівці, художник, заслужений діяч мистецтв України

Анатолій Ткачук, Директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства

Павло Різаненко, народний депутат VII та VIII скликань

Зоя Казанжи, стратегічна консультантка Комунікаційної агенції E`COMM

Тетяна Пастушенко, Київ, старша наукова співробітниця Інституту історії України НАНУ

Борис Захаров, Київ, директор БФ “Людина і право”

Євген Бистрицький, голова “Виборча рада UA”

Микола Кушнір, Чернівці, історик, директор Єврейського музею

Сергій Савченко, керівник Центру вивчення і протидії гібридним загрозам

Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Віталій Коломієць, юрист Адвокатського об’єднання “OK Legal”

Олексій Мушак, народний депутат 2014-2019, радник прем’єр-міністра 2019-2020

Ашот Топчян, директор Української стратегічної ініціативи

Петро Кіян, співкоординатор ініціативи “Правотворець”

Анатолій Луценко, директор GMT group

Галина Хараз, Київ, “Ваад України”

Ігор Марков, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Павло Подобєд, голова правління Благодійного фонду “Героїка”

Олександр Ширшин, Чернівці, голова ГО “UA group”

Олег Яськів, проректор з наукової роботи Українського католицького університету

Артем Миргородський, СЕО “GreenAge”

Сергій Штепа, викладач Національного авіаційного університету

Катерина Мусієнко, радник депутата Європейського парламенту

Руслана Потапенко, викладач Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Тарас Плахтій, незалежний дослідник політичних партій

Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. О.Никонорова

Любов Крупник, Київ, дослідниця, УІНП

Сергій Репік, Голова ГО “Молодіжний Націоналістичний Конгрес”

Дарія Таран, Голова ГО Центр Громадсткої Активності “Результат”

Руслан Рохов, Керуючий партнер PGR Consulting Group LLC

Зоя Гаркавенко, Президент Академії професійного розвитку

Йоханан Петровський-Штерн, Чікаго, професор історії

Богдан Панкевич, керівник відділу ГО Українська Галицька Асамблея

Петро Маковський, Голова Спостережної ради Кредитної спілки “Вигода”

Павло Білоус, член Координаційної ради РОК

Павло Жовніренко, голова Правління ГО “Центр стратегічних досліджень”

Роман Кулик, дослідник, УІНП

Олексій Боровський, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Роман Сон, голова Міжнародного центру досліджень України “Пряма Ініціатива”

Аріяна Ґіць, директорка Міжнародного центру досліджень України “Пряма Ініціатива”

Святослав Літинський, голова ГО “Незалежні”

Олександр Ябчанка, викладач УКУ

Аліна Майорова, виконавча директорка Центру дослідження безпекового середовища

“Прометей”

Микола Савельєв, головний редактор газети “Ратуша”

Світлана Благодєтєлєва-Вовк, голова ради ГО “ТРОН”

Олександр Сосницький, підприємець, громадський діяч

Володимир Воловодюк, отаман КТ Вінницький козацький полк ім. Івана Богуна

Олег Леонтьєв, адвокат

Ієхієль Фішзон, Єрусалим, поет

Світлана Копилова, Київ, юрист

Петро Рихло, Чернівці, професор ЧНУ

Тетяна Хорунжа, Київ, редактор газети “Форум націй”

В’ячеслав Перч, Київ, юрист

Кирило Данильченко, Київ, “Ваад України”

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