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Офіцерів чеченського полку зняли з позицій для поліцейської роботи в Маріуполі, – ГУР

07/05/2022 13:08

Керівний склад 71-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ, який веде бойові дії на території України, зняли з позицій для виконання поліцейських та охоронних функцій в заблокованому Маріуполі.

Про це в суботу, 7 травня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвостнів, які приїхали в Маріуполь, примусили весь командний склад 71-го мотострілецького полку окупаційних військ. Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону.
Під час особистого спілкування окупанти жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження”, – зазначили в ГУР.

Як відомо, 71-й мотострілецький полк 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС Росії (в/ч 16544) дислокується в станиці Калиновська, Чечня.

ГУР МО України додало список командного складу полку і нагадало, що за злочини проти мирного населення всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.

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