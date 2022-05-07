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На війні з Росією загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко

07/05/2022 11:36

На війні з російськими окупантами загинув Святослав Стеценко – засновник військово-патріотичної організації “Український легіон”.

Про це вранці 7 травня повідомив адвокат Віталій Коломієць.

“Святослав Стеценко, честь! Чоловік честі, ідеаліст, воїн. Багаторічний рушій боротьби українців за право на збройний захист.
Ми продовжимо і закінчимо нашу справу. Я знаю, ви вірили в безсмертність душі. Спостерігайте там і підказуйте…” – написав Коломієць у фейсбуці.

“Я вірю, що душа вічна. Тому моя журба за загиблими побратимами світла. Ще потиснемо один одному руки”, – писав сам Стеценко в ФБ 29 квітня.

Святослав Стеценко – другий ліворуч. Фото з ФБ

Із початком повномасштабної російської агресії він став до лав 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.

“59-та окрема мотопіхотна бригада стійко тримає оборону Миколаєва. Рашистам завдаємо значних втрат в особовому складі і в техніці, здебільшого вогнем артилерії. Противник до цього часу не може підійти на відстань стрілецького бою, схоже, що і не сильно хоче. Кидають техніку і розбігаються. Переможемо”, – писав Стеценко в фейсбуці 5 березня.

“Пастир” самооборони

Полковник запасу ЗСУ Святослав Стеценко “Пастир” був апологетом збройної самооборони українців.

Під час Майдану він очолював “Громадську варту” Дарницького району Києва.

Після початку війни з Росією у 2014 році став одним із засновників ГО “Український легіон”, надалі був інструктором, одним з активних учасників “Руху сприяння територіальній обороні України”.

У 2016 році, шукаючи шанс для “українського Кайтселійту”, Стеценко виклав своєрідний маніфест під назвою “Про ТрО”.

Новинарня” тоді писала про це в статті: “Територіальна оборона: як громадські активісти роблять роботу замість військкоматів“.

Також Стеценко – колишній експерт Українського інституту з прав людини, колишній представник Уповноваженого ВР з прав людини.

Був членом Української республіканської партії (УРП).

Закінчив НВВПОУ (Новосибірське військове училище), навчався в НАОУ.

“Дієві переговори з Московією наразі можуть і мають моральне право вести лише Збройні Сили України, добровольці і цивільні, які віддають всі свої сили для оборони країни.
Ні у якому разі не чалі, єрмаки і простіть боги усілякі арахамії.
А переговори потрібні завжди, це так. Переговори, за якими стоїть непереможна військова міць і незламна сила народу. Всім добра. Переможемо”, – писав Стеценко 1 квітня.

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