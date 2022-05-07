В Ірпінь через відновлений міст прибула перша електричка

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В Ірпені на Київщині відновили міст та залізничне сполучення: на ірпінський вокзал прибула перша після деокупації електричка.

Про це 7 травня повідомив міський голова Олександр Маркушин.

“Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка”, – написав Маркушин.

Він подякував керівництву та колективу Укрзалізниці, міністру інфраструктури Олександру Кубракову, а також “керівнику офісу президента й нашому президенту” за сприяння у швидкому відновленні легендарного ірпінського мосту.

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