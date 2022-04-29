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В Ірпені поновили водопостачання – протягнули з Києва

29/04/2022 17:00

Місто Ірпінь, яке було зруйноване російськими окупантами, тепер з’єднали з водопровідною системою Києва, і вода туди постачатиметься зі столичних водопровідних станцій.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на мера столиці Віталія Кличка 29 квітня.

“Сьогодні був у передмісті столиці, де запустили систему і відновили централізоване водопостачання.
Київ продовжує допомагати містам Київської області, які постраждали від варварства окупантів та зазнали найбільших руйнувань.
Внаслідок військових дій водопровідно-каналізаційне господарство Ірпеня було зруйноване, і ситуація була критичною. Роботи з відновлення системи розпочали одразу ж після звільнення міста.
Спільними зусиллями фахівців “Київводоканалу”, “Ірпіньводоканалу”, “Житомирводоканалу” та підрядних організацій проклали водогін від столиці до міста Ірпінь”, – розповів Кличко.

За словами міського голови, роботи були виконані завдяки фінансуванню з боку Червоного Хреста в Україні.

“Сім кілометрів труб, щоб під’єднатися до водопровідної системи Києва, проклали дуже оперативно – за 18 днів”, – зазначив Кличко.

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Україна

В Ірпені поновили водопостачання – протягнули з Києва

Місто Ірпінь, яке було зруйноване російськими окупантами, тепер з’єднали з водопровідною системою Києва, і вода туди постачатиметься зі столичних водопровідних станцій. Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на...

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