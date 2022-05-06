Україна вважає провокацією вандалізм із символами полку “Азов” на цвинтарі в Нідерландах

Посольство України у Нідерландах рішуче засудило акт вандалізму, скоєний 3 травня на військовому цвинтарі Йонкербос у Наймегені.

Про це в п’ятницю, 6 травня, інформує пресслужба дипустанови.

“Вважаємо цей вчинок грубою образою пам’яті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України.

We strongly condemn the act of vandalism committed on the Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen, the Netherlands. We consider this act a brutal insult to the memory of the victims of the Second World War and a provocation, including against Ukraine. 🔗 https://t.co/ELMNzNEsOo pic.twitter.com/f2HdVWW3Ej — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 6, 2022

Ми глибоко стурбовані і засмучені тим, що акт вандалізму був скоєний напередодні Днів пам’яті, днів, коли європейські народи вшановують пам’ять усіх загиблих у боротьбі за звільнення від нацизму”, – йдеться у повідомленні.

На фото, яке опублікувала у твіттері пресслужба МЗС України, видно, що невідомі залишили написи “Slava Ukraine” та написи і символи, пов’язані з полком “Азов”, а також нацистську свастику і прапори України у різних частинах кладовища.

На інших фото у мережі видно також написи “Fuck Russia” та “Fuck Putin”.

Посольство висловило сподівання, що правоохоронні органи Нідерландів оперативно знайдуть та притягнуть до відповідальності винних у цьому злочині.

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