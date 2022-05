Україна вважає провокацією вандалізм із символами полку “Азов” на цвинтарі в Нідерландах

Посольство України у Нідерландах рішуче засудило акт вандалізму, скоєний 3 травня на військовому цвинтарі Йонкербос у Наймегені.

Про це в п’ятницю, 6 травня, інформує пресслужба дипустанови.

“Вважаємо цей вчинок грубою образою пам’яті жертв Другої світової війни та провокацією, зокрема проти України.

We strongly condemn the act of vandalism committed on the Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen, the Netherlands.

We consider this act a brutal insult to the memory of the victims of the Second World War and a provocation, including against Ukraine.

🔗 https://t.co/ELMNzNEsOo pic.twitter.com/f2HdVWW3Ej

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 6, 2022