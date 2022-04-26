Нідерланди припинили видачу віз громадянам РФ

Від завтра громадяни Російської Федерації більше не можуть подавати документи на нідерландську візу в посольстві Нідерландів у Москві.

Про це інформує “Європейська правда” ввечері в вівторок, 26 квітня.

Як зазначили в МЗС Нідерландів, це не каральний захід, а наслідок рішення російського уряду вислати з країни 15 нідерландських дипломатів.

Як наслідок, дипломатів залишилося занадто мало, щоб керувати консульським відділом посольства на повну потужність. Тому можливості видавати короткострокові візи більше нема.

Винятки можливі з серйозних гуманітарних міркувань. Наприклад, якщо хтось повинен виїхати з країни з політичних причин.

За даними прессекретаря МЗС, в середньому 150 росіян щотижня звертаються за візою для короткочасного перебування в Нідерландах.

Невідомо, скільки часу буде діяти цей захід. Незважаючи на те, що консульський відділ працює з обмеженими можливостями, посольство все ще відкрите для оформлення інтеграційних документів та інших питань.

Висилка нідерландських дипломатів була заходом у відповідь після того, як Нідерланди вказали на двері 17 російським дипломатам наприкінці березня. За даними уряду Нідерландів, вони таємно діяли як офіцери розвідки. Амстердам вирішив видворити дипломатів, адже угруповання становило загрозу національній безпеці.

Читайте також:

Нідерланди відправлять в Україну важке озброєння, зокрема бронетехніку