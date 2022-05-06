Фонд “Діти Героїв” допомагає сиротам війни: як зв’язатися

Благодійний фонд “Діти Героїв” допомагає українським дітям, які втратили на війні одного або обох батьків.
Ідеться як про фінансову, так і про психологічну підтримку, повідомили “Новинарні” у пресслужбі фонду.
“Наше завдання — допомогти дітям, які втратили одного або відразу обох батьків внаслідок війни РФ проти України”, — каже співзасновник БФ “Діти Героїв” Даніїл Пасько.
За його словами, за кожною такою родиною закріплюється “помічник”, який перебуває на постійному зв’язку та відповідальний за дитину.
“Ми створимо умови фізичної та психологічної безпеки, в яких діти будуть почуті. Подбаємо про їхнє навчання і розвиток до досягнення 18-річчя. Наразі більшість потреб ми закриваємо своїм коштом, надалі системно залучатимемо до співпраці великі українські та міжнародні компанії та фонди”, — стверджує Пасько.
Зазначається, що важливим аспектом у діяльності фонду є максимальна захищеність прав та приватності його підопічних. Тому публічно історії дітей публікуються за принципами UNICEF – вказуючи імена без прізвищ та не показуючи облич.
За словами іншої співзасновниці Антоніни Головач, уже зараз фонд опікується понад сотнею дітей. Загальна сума грошової допомоги підопічним – 875 тисяч гривень.
“Серед наших підопічних є діти з дуже складними ситуаціями. Наприклад, родина з мами, сина та материної сестри з дітьми намагалися виїхати з оточеного Чернігова, який росіяни розбомбили вщент. І їхнє авто підірвалося на міні. Всі дорослі загинули. У живих залишилися 15-річний син із розтрощеними кістками та його [двоюрідний] брат… Хлопця прооперували у Швеції, далі ми допомогли переїхати у Бельгію, де забезпечили будинок і доступ для навчання. Зараз його чекають місяці реабілітації та адаптація до нового життя без мами, в чужій країні…”
До діяльності “Дітей Героїв” доручилася також засновниця БФ Mama Ira Ольга Щирук. Свій фонд вона створила після того, як у Бучі загинула її мама.
Звернутися по допомогу до фонду “Діти Героїв” можна за такими контактними даними:
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Благодійний фонд “Діти Героїв” допомагає українським дітям, які втратили на війні одного або обох батьків. Ідеться як про фінансову, так і про психологічну підтримку, повідомили “Новинарні” у пресслужбі фонду....
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