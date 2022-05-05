Затриманого в Іспанії проросійського блогера Шарія передадуть Україні, – Веніславський

Затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія передадуть Україні і судитимуть тут.

Про це в четвер, 5 травня, в ефірі національного телемарафону заявив представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

“Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги, в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних важких злочинів на території України.

Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами.

Він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, – в мене сумнівів також немає”, – сказав Веніславський.

Він наголосив, що європейські країни ретельно стежать за дотриманням правових процедур щодо затримання і передачі Шарія.

Нагадаємо, 4 травня в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді в Україні.

16 лютого 2021 року Служба безпеки України оголосила про підозру в скоєнні злочину лідерові “Партії Шарія” Анатолію Шарію, який, на думку слідчих, провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці країни в інформаційній сфері.

У СБУ наголосили, що є підстави вважати – “Шарій діяв на замовлення іноземних структур”.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 “Державна зрада” та ч. 1 ст. 161 “Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками”.

Починаючи з 2012 року через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

У СБУ стверджують, що пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК (“Россия 24”, “Россия 1”), телеканал Міністерства оборони РФ “Звезда” тощо.

12 лютого 2021 року громада українців в Іспанії звернулася до місцевого уряду через діяльність блогера Анатолія Шарія, який мешкає у цій країні.

Напередодні Анатолій та Ольга Шарії дали інтерв’ю іспанським журналістам, в якому заявили, що постійно отримують погрози від “українських неонацистів”, яким немовби потурає українська влада.

Шарій тоді також повідомив, що 2020 року проти нього в Україні відкрили шість кримінальних проваджень.

У січні 2022 року вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив Шарію в статусі політичного біженця.

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