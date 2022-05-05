Новий конвой ООН вирушив до “Азовсталі”

Чергова евакуаційна колона ООН та Червоного хреста вирушила до заводу “Азовсталь” в Маріуполі. Евакуацію мирних людей, які перебувають в підвалах завода, планують виконати вже завтра вранці.
Про це з посиланням на спеціального представника ООН з питань України Мартіна Гріффітса пише у четвер, 5 травня, CNN.
“Колона, яка вирушила до «Азовсталі», планує бути там вже до завтрашнього ранку. Ми сподіваємося, що вдасться евакуювати тих мирних жителів, які залишаються в цьому пеклі вже стільки місяців, і повернути їх у безпечне місце”, – заявив спеціальний представник ООН з питань України Мартін Гріффітс.
Він також додав, що евакуаційну колону ООН відправила у співпраці з Міжнародним комітетом червоного хреста.
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