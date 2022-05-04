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Зеленський закликав генсека ООН посприяти вивезенню поранених з “Азовсталі”

04/05/2022 23:59

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові закликав Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша посприяти у вивезенні всіх поранених з меткомбінату “Азовсталь” у Маріуполі.

Про це повідомляє офіс президента.

“Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку”, – сказав президент.

Зеленський подякував Гутеррішу за його зусилля з евакуації цивільних з “Азовсталі” і поінформував його про успішне проведення першого етапу цієї евакуації, під час якого вдалося вивезти 121 людину. Президент також висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Зеленський також висловив подяку ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які “продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах”.

“Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими”, – зауважив президент.

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