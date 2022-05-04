Home / Світ / Росія / “Щось важче, ніж кокаїн”: Захарова заявила, що в Маріуполі разом із бійцями “Азова” воюють “ізраїльські найманці”

“Щось важче, ніж кокаїн”: Захарова заявила, що в Маріуполі разом із бійцями “Азова” воюють “ізраїльські найманці”

04/05/2022 16:58

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила про начебто наявність “ізраїльських найманців”, які нібито воюють на боці українських “націоналістичних батальйонів” у Маріуполі.

Про це вона заявила в середу, 4 травня, в інтерв’ю пропагандистському виданню “Спутник”.

“Все ж таки скажу, що нині навряд чи хочуть почути ті самі політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію. Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бойовиками “Азова” перебувають й ізраїльські найманці”, – сказала вона.

Вона начебто на власні очі бачила відео й фото матеріали, які підтверджують наявність ізраїльських найманців у Маріуполі. За словами Захарової, влада Ізраїлю знає про ці “факти”.

Також Марія Захарова назвала “підлістю” реакцію Ізраїлю та західних країн на антисемітські висловлювання очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив про єврейське коріння Гітлера.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова Захарової: “У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче”.

Читайте також:
Ізраїль планує постачати Україні озброєння, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 86
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині виявили тіла ще чотирьох вбитих росіянами, серед них – дитина

У Київській області правоохоронці виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед вбитих – десятирічна дівчинка. Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба поліції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse