“Щось важче, ніж кокаїн”: Захарова заявила, що в Маріуполі разом із бійцями “Азова” воюють “ізраїльські найманці”

Марія Захарова. Фото: ЕРА

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила про начебто наявність “ізраїльських найманців”, які нібито воюють на боці українських “націоналістичних батальйонів” у Маріуполі.

Про це вона заявила в середу, 4 травня, в інтерв’ю пропагандистському виданню “Спутник”.

“Все ж таки скажу, що нині навряд чи хочуть почути ті самі політики в Ізраїлі, які роздмухали інформаційну кампанію. Можливо, їм буде цікаво. В Україні зараз фактично пліч-о-пліч з бойовиками “Азова” перебувають й ізраїльські найманці”, – сказала вона.

Вона начебто на власні очі бачила відео й фото матеріали, які підтверджують наявність ізраїльських найманців у Маріуполі. За словами Захарової, влада Ізраїлю знає про ці “факти”.

Також Марія Захарова назвала “підлістю” реакцію Ізраїлю та західних країн на антисемітські висловлювання очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив про єврейське коріння Гітлера.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк відреагував на слова Захарової: “У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче”.

У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022

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