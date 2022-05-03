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Ізраїль планує постачати Україні озброєння, – ЗМІ

03/05/2022 20:23

Ізраїльські політичні та військові чиновники схиляються до постачання оборонної військової допомоги Україні.

Про це у вівторок, 3 травня, пише ізраїльське видання Haaretz.

Зазначається, що кількість свідчень про звірств Росії проти українського народу робить “хиткий нейтралітет Ізраїлю у війні менш надійним”.

Під час обговорення питання більшість офіційних осіб Ізраїлю висловилися за збільшення обсягу військових та цивільних постачань Україні.

Найближчими днями очікується додаткове обговорення, під час якого буде розглянуто перелік предметів, які можна надіслати в Україну.

Офіційні особи заявили, що між шоломами для солдатів та ізраїльською протиракетною системою “Залізний купол” є багато предметів, які можна відправити.

У виданні зазначають, що на даному етапі українській армії не будуть надані системи ППО та озброєння для наступальних операцій.

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