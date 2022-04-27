В Ізраїлі скасували парад на 9 травня

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Міністр алії та інтеграції Пніна Тамано-Шата повідомила в ефірі радіостанції “Кан Река”, що щорічний офіційний парад ветеранів 9 травня не відбудеться.

Про це повідомляє портал “Новини Ізраїлю” у середу, 27 квітня.

Тамано-Шата заявила, що їй відомо про “нинішню делікатну ситуацію” і що на традиційній церемонії на Горі Герцля цього року основну увагу буде приділено внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною.

Міністр наголосила, що рішення про скасування параду та характер церемонії ухвалено разом із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Напередодні посольство України повідомило у фейсбуці, що за підсумками зустрічі між послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком та Пніною Тамано-Шата “міністр повідомила, що, незважаючи на традицію попередніх років, цьогоріч прийнято рішення утриматись від громадських заходів та маршів на 9 травня з огляду на російську агресію проти України”.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до ізраїльської влади із проханням перенести офіційні заходи на честь Дня перемоги з 9 на 8 травня.

Водночас уже надійшли заяви про низку приватних ініціатив, покликаних відзначити День перемоги. Наприклад, 7 травня група ініціативних ізраїльтян має намір провести “Автопробіг Перемоги”.

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