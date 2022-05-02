Лавров порівняв Зеленського з Гітлером через “єврейську кров”, Ізраїль та ОП відповіли

Сергій Лавров

Глава МЗС окупантів Сергій Лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурений такими заявами.

Таку думку Лавров висловив в інтерв’ю італійської телекомпанії “Медіасет”, якого цитує МЗС РФ.

“Він (президент Володимир Зеленський – ред.) висуває аргумент: яка може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але Гітлер теж мав єврейську кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї. “У сім’ї не без виродка”, як у нас кажуть”, – заявив він.

За словами Лаврова, десь публікуються матеріали, які підтверджують, що “американці та канадці відіграли провідну роль у підготовці ультрарадикальних, відверто неонацистських підрозділів в Україні”.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід теж зреагував на заяву Лаврова.

“Висловлювання Лаврова – це обурлива та непробачна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв – це звинувачувати самих євреїв у антисемітизмі”, – написав він на сторінці у твітері.

דבריו של שר החוץ לברוב הם גם התבטאות בלתי נסלחת ושערורייתית וגם שגיאה היסטורית איומה. היהודים לא רצחו את עצמם בשואה. הרמה השפלה ביותר של גזענות נגד היהודים היא להאשים את היהודים עצמם באנטישמיות. — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 2, 2022

Зреагував на риторику глави МЗС РФ і глава офісу президента Андрій Єрмак.

“Антисемітизм Росії стає все більш очевидним. Вони більше не ховаються і відкрито це демонструють світу. Спочатку вони вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр.Тепер голова мзс рф сергій лавров порівнює Володимира Зеленського з гітлером, який вбив 6 мільйонів євреїв.Бо, на думку лаврова, «найзапекліші антисеміти, як правило, євреї». Так росія намагається пояснити свою нісенітницю про «денацифікацію», фактично ставлячи під сумнів існування вже не тільки української нації, але й Голокосту”, – написав Єрмак.

“Це печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлюю повну солідарність з єврейським народом. Така неприхована агресія росіян і неповага до історичної пам‘яті цілих народів не має залишатися без відповіді”, – резюмував глава ОПУ.

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