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В Україні 81% громадян підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність

04/05/2022 21:20

В Україні суттєво зросла підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність нашої держави: 81% підтримують, лише 10% проти.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”, опубліковані в середу, 4 травня.

За даними соціологів, з 2010 року показник підтримки зріс у чотири рази, з 2015-го – вдвічі.

За даними опитування, українці позитивно ставляться до воїнів, які в різний час і у різних арміях захищали рідну землю від ворогів.

“Абсолютна більшість (96%) позитивно ставляться до воїнів сучасної української армії. Також у суспільстві домінує позитивне ставлення до воїнів радянської армії, які воювали з фашизмом (85%) і воїнів УПА (71%). І якщо в оцінках радянських воїнів та воїнів УПА залишаються регіональні відмінності, то щодо сучасних воїнів української армії спостерігається повний регіональний чи віковий консенсус”, – йдеться в дослідженні.

Довідково

Опитування проводили 27 квітня 2022 року, аудиторія населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

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Україна

В Україні 81% громадян підтримують визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність

В Україні суттєво зросла підтримка визнання ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність нашої держави: 81% підтримують, лише 10% – проти. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”, опубліковані в...

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