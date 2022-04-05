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У перемозі України переконані 95% громадян, але все менше вірять у швидке завершення війни, – опитування

05/04/2022 19:43

95% громадян переконані, що Україна зможе відбити напад Росії, але зростає кількість тих, хто не вірить у швидке припинення бойових дій.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 30-31 березня соціологічною групою “Рейтинг“.

При цьому абсолютно впевнені в тому, що Україна відіб’є напад РФ, 69% респондентів, а “швидше, впевнені” – 25%.

Водночас зменшується кількість тих, хто вірить, що перемога буде швидкою. Так, 30% опитаних вірить, що Україна переможе вже за кілька тижнів (на початку березня таких було 39%).

Майже стільки ж – близько 31% – вважають, що попереду ще кілька місяців бойових дій.

Усього 5% опитаних переконані, що Україні для перемоги вистачить близько тижня.

16% опитаних переконані, що на відбиття нападу РФ піде пів року–рік, а 4% вважають, що більше року.

Ще 14% не змогли відповісти на питання “Як ви вважаєте, скільки часу потрібно Україні для перемоги у війні з Росією?”.

При цьому 78% опитаних переконані, що Україна рухається в правильному напрямку.

Ще 11% вважають, що в неправильному, а 11% не змогли відповісти на це питання.

Це суттєво відрізняється від настроїв суспільства до початку повномасштабного вторгнення. Скажімо, згідно з опитуванням групи “Рейтинг”, в січні 2022 року лише 23% громадян вважали, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, тоді як 70% були переконані, що в неправильному.

Опитування проведено серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 30-31 березня 2022 р.

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Україна

У перемозі України переконані 95% громадян, але все менше вірять у швидке завершення війни, – опитування

95% громадян переконані, що Україна зможе відбити напад Росії, але зростає кількість тих, хто не вірить у швидке припинення бойових дій. Про це свідчать результати опитування, проведеного 30-31 березня...

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