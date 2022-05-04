Україна й Велика Британія скасували експортні мита та квоти

Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот у двосторонній торгівлі.

Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба Міністертва економіки.

Завдяки цьому український бізнес в перспективі матиме змогу збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.

“Ідеться, в першу чергу, про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великої Британії. Таким чином, це не лише сприятиме розвитку українського виробництва, але й збільшить надходження валютної виручки, зміцнить економіку України”, – пояснили в Мінекономіки.

Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

Як відомо, 27 квітня Європейська комісія запропонувала скасувати всі торговельні обмеження для українських товаровиробників. Ідеться про квоти, мита й антидемпінгові заходи, запроваджені на українську металургію.

Остаточно це рішення у ЄС збираються ухвалити найближчими тижнями. Спеціально для України його планують узгодити в пришвидшеному режимі.