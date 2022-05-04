Пара снайперів ССО знищила дві ворожі БМП. ВІДЕО

Скріншот із відео

Пара снайперів Сил спеціальних операцій ЗСУ знищила дві ворожі БМП. Фахівці працювали на відстані 754 метри від цілі.

Відео поширила пресслужба Командування ССО у вівторок, 4 травня.

“Снайпери ССО України знищили дві «бехи» росіян. Перед вами – результат роботи снайперської пари Сил спеціальних операцій ЗС України”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові працювали на дистанції 754 метрів від цілі.

Під час роботи снайперів ССО було знищено ворожу БМП-2 внаслідок влучання бронебійно-запалювального набою у боєкомплект.

“Ще одну бронемашину після декількох пострілів по моторному відсіку було виведено з ладу. Після ураження вона почала диміти”, – додали в ССО.

На відео військовий, коментуючи ураження, жартома каже до колеги: “Чуєш? То ти, виходить, снайперський артилерист?”.

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