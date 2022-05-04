На Закарпатті полагодили атаковану РФ підстанцію і відновили газопостачання

Уламки російської ракети у Воловці на Закарпатті

У смт Воловець Закарпатської області відремонтували й запустили електричну підстанцію, яку напередодні пошкодила російська ракета, також відновлено газопостачання.

Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба Закарпатської ОВА.

“Електричну підстанцію, котру пошкодила ворожа ракета, оперативно відремонтували й запустили”, – йдеться в повідомленні.

У Воловці завершили аварійні роботи з відновлення газопостачання.

Внаслідок ракетного удару там постраждав розподільчий газопровід діаметром 50 мм. Через це 57 абонентів залишилися без централізованого газопостачання.

“Аварійна служба працювала на місці події всю ніч. Ремонтні роботи завершили. Зараз проводять запуск природного газу до будинків”, – повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Водночас очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита, коментуючи ракетний удар РФ по області, заявив, що ворог хоче паралізувати роботу транспортної інфраструктури.

Він додав, що регіон – гуманітарний, а залізничне сполучення використовують тільки для переміщення гумвантажів та евакуації людей з “гарячих точок” України.

Нагадаємо, ввечері 3 травня увечері Росія завдала ракетного удару по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області.

Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Це був перший ракетний удар по Закарпаттю з початку війни.

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