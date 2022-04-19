У центрі Мукачева демонтували радянський обеліск, могили перезахоронять

В Мукачеві з центральної частини міста демонтували радянський обеліск.
Про це повідомила пресслужба міськради у вівторок, 19 квітня.
“Цей об’єкт сьогодні зранку вже демонтовано на виконання рішення виконавчого комітету “Про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва”. Могили будуть перезахороненні. Роботи відповідними ліцензованими організаціями почнуться наступного тижня”, – йдеться в повідомленні.
Як відомо, в 2016 році в Мукачеві відбулося загальноміське консультативне опитування. 76% жителів міста, які взяли участь у плебісциті, висловилися за перенесення з почестями поховань загиблих з центральної частини міста на центральне кладовище.
Також у 2020 році в Мукачеві відкрили Меморіальний парк та монумент всім воїнам-захисникам. Там встановили монумент воїнам-захисникам – три кам’яні брили з хрестом посередині.
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