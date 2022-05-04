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Нова переправа: на Варшавській трасі відновили рух через річку Тетерів

04/05/2022 17:39

У Київській області відновили ще одну переправу – через річку Тетерів на Варшавській трасі, що забезпечує сполучення між Києвом і Житомирською областю.

Про це в середу, 4 травня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

“Відкрили рух мостом через річку Тетерів. Це насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту встановлено бетонні блоки”, – написав він.

За словами Кубракова, після звільнення Київщині від російських окупантів та розмінування Укравтодор розпочав процес відновлення проїзду на важливих логістичних маршрутах регіону. У тому числі на Варшавській трасі, де за час ведення бойових дій було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди.

“На сьогодні по всім цим зруйнованим мостам забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин“, – зазначив міністр.

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Україна

Нова переправа: на Варшавській трасі відновили рух через річку Тетерів

У Київській області відновили ще одну переправу – через річку Тетерів на Варшавській трасі, що забезпечує сполучення між Києвом і Житомирською областю. Про це в середу, 4 травня, повідомив...

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