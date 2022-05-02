У Бородянці врятували кота, який багато днів просидів на 7-му поверсі зруйнованого рашистами будинку

Євген Кібець із врятованим котом з Бородянки. Фото: Фото: ФБ Eugene Kibets

Завдяки волонтерам та небайдужим працівникам Держслужби з надзвичайних ситуацій у Бородянці на Київщині врятували кота, який тривалий час просидів на сьомому поверсі фактично зруйнованого російськими бомбами будинку.

Про спецоперацію з порятунку тваринки розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Почалося все з того, що волонтер Євген Кібець та організація “Зоопатруль” опублікували у фейсбуці фото котика, який сидів на уламку підлоги в колишній квартирі зруйнованої багатоповерхівки, не маючи шансів спуститися самостійно.

“Потрібна машина з “вишкою”. Кіт на 7-му поверсі неіснуючого вже будинку. Бородянка”, – написав Кібець ввечері 1 травня.

< ► > Фото: ФБ Eugene Kibets

А вже наступного дня, в понеділок, 2 травня, кота було врятовано.

Як стверджує Геращенко, відбулося це завдяки допомозі в.о. начальника ГУ ДСНС у Київській області Петра Кисельова, який, побачивши новину про нещасну кицю, прислав за вказаною волонтерами адресою спецмашину і рятувальників.

“Я такий щасливий!” – написав Євген Кібець, тримаючи на руках врятовану тваринку.

Кота відвезли до ветеринара для огляду й лікування.

“Бути орком = покинути своїх убитих бурятів гнити в українській землі, бо руки зайняті поцупленою пральною машинкою.

Бути українцем = побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох. Організувати рятувальну операцію з визволення нещасної тварини і не здатися.

Бути українським рятувальником = пригнати з іншого міста таку необхідну для порятунку кота автодрабину і зняти бідолашного з висоти сьомого поверху.

Бути українцями = бути ЛЮДЬМИ і відчувати відповідальність за тих, кому важко. Допомагати. Рятувати. Воювати. Перемагати”, – прокоментували цю історію в ДСНС.

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