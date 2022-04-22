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Резніков і кіт нагородили героїв оборони Мощуна. ВІДЕО

22/04/2022 22:31

Міністр Олексій Резніков нагородив воїнів Сил оборони, які зупинили навалу російських окупантів у селі Мощун на північній околиці Києва.

Нагородження відбулося вдень у четвер, 22 квітня, в самому цьому населеному пункті Бучанського району.

“Сьогодні мав за честь відзначити наших Героїв, які також звільняли Київщину від московитської навали. Які продовжують боронити нашу землю, нашу Україну.
Із воїнами я зустрівся на Київщині у вщент зруйнованому Мощуні. Тут окупанти застосовували все можливе озброєння, в тому числі – ракети та авіацію.
Мощун був у переліку населених пунктів, які було конче необхідно взяти окупантам, аби вийти до Києва.
Завдяки нашим воїнам, завдяки мужнім мешканцям села, вони (росіяни) зазнали поразки. Вбивці і мародери не змогли втримати Мощун, не змогли просунутися далі. Отримавши важкі, втрати окупанти були вимушені тікати до Білорусі”, – прокоментував Резніков.

Пресслужба міністра оборони поширила зворушливе відео з церемонії нагородження, де на першому плані перед строєм військовослужбовців – місцевий кіт.

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