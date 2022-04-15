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“Історія про 300 спартанців”: Генштаб розповів, як бійці 72 омбр стримали прорив окупантів на Київ. ВІДЕО

15/04/2022 14:13

Вісім десятків 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ біля села Мощун на Київщині.

Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, повідомила пресслужба генерального штабу ЗСУ.

“Всі знають історію про 300 спартанців. У цій війні ми маємо приклади мужності та професійності, про які теж повинен знати світ. 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців стримали багатотисячне угруповання російських військ, які намагалися через село Мощун прорватися до Києва”, – йдеться в повідомленні.

Світ має знати про звірства росіян щодо мирного населення і про наш всенародний спротив окупантам.

Село Мощун звільнене від російських загарбників 21 березня.

Українські військові працювали злагоджено, багато ворожої техніки було знищено на підходах до населеного пункту. Зі сторони ворога була не проста піхота, а спецпризначенці, десантно-штурмові війська, кадирівці.

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