“Холодноярці” спалили три ворожих танки. ВІДЕО

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр” спалили ще три російські танки.
Відео поширила пресслужба військової частини в середу, 4 травня.
“Можна вічно дивитися на вогонь, воду та на те, як палають танки окупантів”, – підписали матеріал в бригаді.
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