“Холодноярці” спалили три ворожих танки. ВІДЕО

“Русскій воєнний корабль всьо”, а Укрпошта працює: як змінилася її робота під час війни. ВІДЕО

Близько тисячі відділень “Укрпошти” по всій Україні зараз мають функціональні обмеження. З них половина — пошкоджені відділення, інша половина знаходиться на тимчасово неконтрольованих територіях. Про це повідомив генеральний директор...