93-тя бригада знищила ворожу БМП-3 на півдні Харківщини. ВІДЕО

93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр” знищила ворожу БМП-3 на півдні Харківщини.
Відео поширила пресслужба військової частини у середу, 4 травня.
“Коротеньке, але яскраве і оптимістичне відео роботи холодноярців – знищили ворожу БМП-3 на півдні Харківщини”, – йдеться в повідомленні.
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