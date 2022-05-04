Болгарія ремонтуватиме військову техніку ЗСУ, але зброю не надасть

Парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на своїх оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться.

Відповідне рішення ухвалили депутати в середу, 4 травня, інформує БГНЕС.

Пакет включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій і гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

Також у рішенні відзначається продовження підтримки вступу України до Євросоюзу, надання допомоги українським біженцям, надання можливості імпорту українського зерна до Варни і посилення енергетичної співпраці.

Рішення підтримали 200 депутатів, в тому числі з проросійської партії БСП, яка погрожувала вийти з коаліції, якщо парламент проголосує за надання зброї Україні. Таким чином, коаліція у Болгарії зберігається.

Також проти військової допомоги виступав президент Болгарії Румен Радєв, відомий своїми проросійськими заявами.

Напередодні він заявив, що люди, які приймають рішення про допомогу Україні, повинні зважати насамперед на безпеку болгар.

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