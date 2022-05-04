Home / Світ / Європа / Болгарія ремонтуватиме військову техніку ЗСУ, але зброю не надасть

Болгарія ремонтуватиме військову техніку ЗСУ, але зброю не надасть

04/05/2022 17:27

Парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на своїх оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться.

Відповідне рішення ухвалили депутати в середу, 4 травня, інформує БГНЕС.

Пакет включає заходи щодо подолання наслідків економічних санкцій і гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні.

Також у рішенні відзначається продовження підтримки вступу України до Євросоюзу, надання допомоги українським біженцям, надання можливості імпорту українського зерна до Варни і посилення енергетичної співпраці.

Рішення підтримали 200 депутатів, в тому числі з проросійської партії БСП, яка погрожувала вийти з коаліції, якщо парламент проголосує за надання зброї Україні. Таким чином, коаліція у Болгарії зберігається.

Також проти військової допомоги виступав президент Болгарії Румен Радєв, відомий своїми проросійськими заявами.

Напередодні він заявив, що люди, які приймають рішення про допомогу Україні, повинні зважати насамперед на безпеку болгар.

Читайте також:
У Болгарії депутатка пригрозила уряду і послу США російськими ракетами

Унікальних переглядів: 8
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині виявили тіла ще чотирьох вбитих росіянами, серед них – дитина

У Київській області правоохоронці виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед вбитих – десятирічна дівчинка. Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба поліції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse