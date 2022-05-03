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В російській армії кажуть, що війна запланована до вересня, – ГУР

03/05/2022 16:14

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в російській армії поширюється інформація, нібито бойові дії в Україні можуть тривати до вересня 2022 року.

Про це інформує пресслужба ГУР у вівторок, 2 травня.

“Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої “спеціальної воєнної операції” визначено до вересня 2022 року”, – йдеться в повідомленні.

За даними українських розвідників, Російська Федерація готується владарювати на окупованих українських землях.

Так, РФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір.

Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року оголосив 1 травня так званий радник “глави Криму” з інформаційної політики Олег Крючков.

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