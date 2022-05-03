Українські службові собаки отримали бронежилети із США

Поліцейські-кінологи зі Сполучених Штатів Америки передали українським прикордонникам бронежилети для службових собак.

Про це у вівторок, 3 травня, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

“За кордоном чотирилапі поліцейських, прикордонників та саперів обов’язково мають бронежилети. Тепер і наші чотирилапі помічники, які залучатимуться на службу в небезпечних районах, будуть захищені”, – ідеться в повідомленні.

Такий жилет не заважає рухатися, захищає собаку від уламків, вогнепальної та холодної зброї, від ударів камінням та палицями.

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