Рада остаточно заборонила діяльність проросійських партій

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні.
Про це вдень у вівторок, 3 травня, інформує пресслужба парламенту.
Законопроєкт №7172-1 про заборону діяльності проросійських партій підтримали 330 народних депутатів.
Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк пояснила, що документом передбачається заборона партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
Читайте також:
Замість скасування 9 травня: Рада ухвалила заяву про неприпустимість присвоєння РФ перемоги над нацизмом
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!