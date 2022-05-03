Рада остаточно заборонила діяльність проросійських партій

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Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Про це вдень у вівторок, 3 травня, інформує пресслужба парламенту. Законопроєкт №7172-1 про заборону діяльності проросійських партій підтримали 330 народних депутатів. Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк пояснила, що документом передбачається заборона партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на: виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань РФ, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих РФ, а також представників окупаційної адміністрації РФ, у тому числі шляхом їх визначення як “повстанці”, “ополченці”, “ввічливі люди”. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець