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Про підозру повідомили чоловіку, що передавав агентам РФ дані про дислокацію бійців Нацгвардії

03/05/2022 16:25

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який передавав агентам Російської Федерації інформацію щодо дислокації підрозділів Національної гвардії України.

Для цього підозрюваний використовував спеціально створений чат-бот, розроблений спецслужбами РФ, в одному з месенджерів.

Про це в вівторок, 2 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів ОГП викрито та повідомлено про підозру громадянину України у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний збирав та передавав представникам РФ інформацію щодо дислокації підрозділів Нацгвардії, військових частин, об’єктів критичної інфраструктури на території України та Києва.

Отриману інформацію загарбники планували використати для здійснення ракетних ударів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

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Україна

Про підозру повідомили чоловіку, що передавав агентам РФ дані про дислокацію бійців Нацгвардії

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який передавав агентам Російської Федерації інформацію щодо дислокації підрозділів Національної гвардії України. Для цього підозрюваний використовував спеціально створений чат-бот, розроблений спецслужбами РФ, в одному...

Війна з Росією

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