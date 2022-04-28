Ексвійськовий ЗСУ, що перейшов на бік РФ і потрапив у полон поблизу Миколаєва, отримав 15 років ув’язнення

Колишній військовослужбовець ЗСУ, який перейшов у 2014 році на бік ворога і потрапив у полон під час боїв поблизу Миколаєва, отримав вирок.

Йдеться про максимальне покарання – 15 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

“За публічного обвинувачення Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері судом визнано винним у державній зраді та дезертирстві ще одного колишнього військовослужбовця ЗСУ, якого взяли в полон у складі збройних сил РФ (ст. 408, ст. 111 КК України). Суд йому призначив максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 років”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, встановлено, що уродженець Дніпропетровщини, перебуваючи на військовій службі в АР Крим, у 2014 році зрадив присязі на вірність народу України, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини з півострова, та вступив на службу до збройних сил РФ.

“Через вісім років – 25 лютого 2022 року він разом із ще двома зрадниками держави повернувся на територію України у складі окупаційних військ, що увійшли до м. Нова Каховка Херсонської області. Їх було взято в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, який зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області”, – зазначають у прокуратурі.

Раніше суд засудив колишнього українського військовослужбовця, взятого в полон поблизу Миколаєва, до 14 років позбавлення волі за держзраду та дезертирство.

Судовий розгляд щодо третього колишнього військовослужбовця ЗСУ ще не призначено.

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