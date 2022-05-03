Президентка Молдови напередодні 9 травня закликала громадян до єдності. ВІДЕО

Президентка Молдови Мая Санду звернулася до громадян своєї країни та закликала до єдності та збереження миру.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в зверненні молдовської лідерки в вівторок, 3 травня.

Санду на початку свого виступу розповіла, що тиждень тому отримала запит на інтерв’ю від української журналістки Віри Гирич, яку вбили росіяни.

“Але я не встигла відповісти. Через два дні авторка запиту Віра Гирич була знайдена мертвою під завалами після того, як в її дім у Києві влучила російська ракета. За секунди теперішнє і майбутнє стали “минулим”, – сказала вона.

Президентка зауважила, що за тиждень країна буде згадувати загиблих у Другій світовій війні і настання миру, та що 9 травня – також День Європи, яка об’єдналася, щоб зупинити війни на континенті, і забезпечила європейцям процвітання і прогрес.

Вона додала, що неможливо ігнорувати реальність і те, що поруч з Молдовою йде війна, та наголосила, що зберегти мир в країні можливо за умови, що громадяни не дадуть роз’єднати суспільство.

“Ми різні, але маємо жити разом, будувати майбутнє разом, у нашій країні. В мирі у Молдови є майбутнє… Мир залежить від нашої спроможності об’єднатися перед спільною загрозою. Мир залежить від нашої здатності не втрапити у пастку брехні і викликів”, – заявила президентка, додавши, що матері з жодного міста Молдови не хочуть відправляти дітей на війну.

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