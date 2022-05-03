На “Азовсталі” перебувають понад 40 важкопоранених військових, – Верещук

На території маріупольського заводу “Азовсталь” перебувають понад 40 важкопоранених військових.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає “Укрінформ”.

“Там зараз більше 40 важкопоранених, лежачих, і вони потребують порятунку. Українська влада звернулась до Росії і вимагає знайти рішення і видати нам тих людей, які не є комбатантами і за Женевським конвенціями мають бути передані Україні, бо вони важкопоранені і потребують такої допомоги”, – сказала урядовиця.

За словами Верещук, евакуація військових належить більше до юрисдикції та відповідальності військового командування.

Бо вони напрацьовують певні алгоритми, а міністерство займається гуманітарним питаннями.

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