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Окупанти не випускають чоловіків, що пройшли фільтрацію у таборах Маріуполя, – радник мера

03/05/2022 17:33

Російські окупанти не випускають чоловіків, які пройшли фільтрацію у таборах Маріуполя Донецької області.

Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко у вівторок, 3 травня.

“Понад два тижні в нелюдських умовах в селі Безім’яне перебуває велика кількість чоловіків із районів Мирний та Волонтерівка. Вони вже «пройшли фільтрацію», але окупанти досі не дають їм можливість покинути територію табору. Причин не повідомляють, але в неофіційних розмовах російські солдати кажуть про «резерв або для мобілізації, або для робіт”, – зазначає радник мера.

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