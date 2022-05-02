Зеленський розкритикував Туреччину через підготовку нових маршрутів для туристів із РФ

Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає подвійними стандартами підготовку Туреччиною нових пропозицій для російського туризму та одночасно підтримку нашої держави.

Про це він заявив у інтерв’ю грецькому EPT, опублікованому в понеділок, 2 травня.

“Я повинен бути з вами відвертий. Наприклад, у нас є підтримка Туреччини та Греції. Але у нас є питання і щодо Туреччини, і щодо Греції. Це життя, і у кожної держави є свої зацікавленості та інтереси… Російський туризм привозив до Греції багато грошей, довгі-довгі роки. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така сама ситуація і в Туреччині. Туреччина виступає як посередник і підтримує Україну важливими кроками. А з іншого боку ми бачимо, як паралельно готує декілька туристичних шляхів спеціально для російського туризму”, – сказав Зеленський.

За його словами, щоб мати дружні відносини, про це потрібно говорити. Президент зазначив, що так не можна чинити, бо це – подвійні стандарти.

“Це не зовсім справедливо, і тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. Потрібно обирати”, – додав Зеленський.

Читайте також:

Туреччина запевнила, що не пропустить військові кораблі в Чорне море