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Зеленський розкритикував Туреччину через підготовку нових маршрутів для туристів із РФ

02/05/2022 14:45

Президент України Володимир Зеленський вважає подвійними стандартами підготовку Туреччиною нових пропозицій для російського туризму та одночасно підтримку нашої держави.

Про це він заявив у інтерв’ю грецькому EPT, опублікованому в понеділок, 2 травня.

“Я повинен бути з вами відвертий. Наприклад, у нас є підтримка Туреччини та Греції. Але у нас є питання і щодо Туреччини, і щодо Греції. Це життя, і у кожної держави є свої зацікавленості та інтереси… Російський туризм привозив до Греції багато грошей, довгі-довгі роки. Ми вважаємо, що вони заробляють на крові, а потім ці гроші везуть. Така сама ситуація і в Туреччині. Туреччина виступає як посередник і підтримує Україну важливими кроками. А з іншого боку ми бачимо, як паралельно готує декілька туристичних шляхів спеціально для російського туризму”, – сказав Зеленський.

За його словами, щоб мати дружні відносини, про це потрібно говорити. Президент зазначив, що так не можна чинити, бо це – подвійні стандарти.

“Це не зовсім справедливо, і тому я звертаю увагу Туреччини саме на такі процеси. Потрібно обирати”, – додав Зеленський.

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Україна

Зеленський розкритикував Туреччину через підготовку нових маршрутів для туристів із РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає подвійними стандартами підготовку Туреччиною нових пропозицій для російського туризму та одночасно підтримку нашої держави. Про це він заявив у інтерв’ю грецькому EPT, опублікованому в...

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