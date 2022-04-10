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Туреччина запевнила, що не пропустить військові кораблі в Чорне море

10/04/2022 17:54

Туреччина не пропускатиме в Чорне море військові кораблі держав, які перебувають у стані війни.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє турецький телеканал TR Haber.

“Ми будемо дотримуватися Конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі в Чорне море”, – наголосив Акар.

Довідка
Конвенція Монтре була ухвалена 1936 року. Вона уповноважує турецьку владу блокувати прохід через протоки Босфор і Дарданелли із Середземного моря в Чорне військових суден тих країн, які перебувають у стані війни.

Наприкінці лютого турецька влада офіційно заявила про заборону проходу військових суден РФ та України із Середземного до Чорного моря через протоку Босфор. Уряд Туреччини пояснив своє рішення положеннями Конвенції Монтре.

Як відомо, російський військовий флот обстрілює ракетами українські міста з позицій у Чорному морі. Крім того, військові експерти та розвідка від початку повномасштабного вторгнення РФ припускають імовірну висадку морського десанту загарбників на Одещині чи Миколаївщині.

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