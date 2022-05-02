У Маріуполі почалася евакуація, – радник мера

У понеділок 2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі “Радіо Свобода” у понеділок, 2 травня.
“За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя”, – сказав він.
Андрющенко також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод “Азовсталь”.
Вранці обстріли стихли. Радник мера пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.
Читайте також:
“Азовсталь”: після евакуації частини цивільних відновилися обстріли, військові просять вивезти важких поранених
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!