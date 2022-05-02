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У Маріуполі почалася евакуація, – радник мера

02/05/2022 11:56

У понеділок 2 травня розпочалася евакуація жителів Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі “Радіо Свобода” у понеділок, 2 травня.

“За нашою інформацією, автобуси вирушили з Маріуполя. За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя”, – сказав він.

Андрющенко також підтвердив, що вночі російські військові знову обстрілювали завод “Азовсталь”.

Вранці обстріли стихли. Радник мера пов’язує припинення обстрілів саме з евакуацією.

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