Путіна чекає операція через онкохворобу, влада може перейти в інші руки, – ЗМІ

Російського президента Володимира Путіна найближчим часом чекає оперативне втручання через онкологічне захворювання. На цей час управління країною може перейти до секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева.
Про це з посиланнями на інсайдерське джерело в Кремлі повідомляє британське видання The Sun.
“69-річний російський лідер може лягти під операційний ніж з переходом влади до 70-річного прибічника жорсткої лінії миколи патрушева, який є ключовим розробником стратегії війни та людиною, яка переконала путіна, що Київ заповнений неонацистами”, – пише видання з посиланням на “інсайдера в кремлі”.
Видання зазначає, що Путін бореться з онкологією черевної порожнини та страждає на хворобу Паркінсона.
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