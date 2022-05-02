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“Маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал”: трупи росіян повертають в РФ вночі і невеликими партіями

02/05/2022 14:25

Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час.

Про це в понеділок, 2 травня, повідомив пресцентр Служби безпеки України у понеділок, 2 травня, з посиланням на перехоплення СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області. 

Зазначається, що ці “нічні” маршрути з доставки мертвих росіян значно збільшують власне термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже “напіврозкладений вантаж 200”, який треба додатково ідентифікувати.

Нижче – уривок із телефонної розмови двох росіян:

– Ты Макеевича отправлял?

– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

– Жена переживает, его уже дней 6 везут.

Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

“Тож українські захисники продовжують якісно робити свою справу: за офіційними даними, ЗСУ знищили вже понад 23 тис. окупантів”, – резюмували в СБ. 

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