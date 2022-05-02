Десантники з 25-ї бригади ювелірно знищили КамАЗ окупантів разом із боєприпасами. ВІДЕО

25-та окрема повітрянодесантна бригада ДШВ ЗСУ вразила вантажівку окупантів разом із боєприпасами, які детонували.
Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в понеділок, 2 травня.
“Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили КамАЗ окупантів разом з боєприпасами. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!” – йдеться в повідомленні.
Десантники поширили відео з результатом бойової роботи:
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