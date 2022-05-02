Десантники з 25-ї бригади ювелірно знищили КамАЗ окупантів разом із боєприпасами. ВІДЕО

Скріншот із відео

“Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили КамАЗ окупантів разом з боєприпасами. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!” – йдеться в повідомленні .

Про це повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в понеділок, 2 травня.

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