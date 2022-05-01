25-та бригада ДШВ показала знищення рашистського танка зі “Стугни”. ВІДЕО

Десантники з 25-ї бригади показали чергове знищення російського танка на Донеччині.
Відео поширив також пресцентр командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Всім доброго недільного ранку! На Донеччині воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України з ПТРК “Стугна-П” в черговий раз знищили танк російських окупантів”, – зазначається в повідомленні.
“Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати противника”, – наголосили десантники.
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