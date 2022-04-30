В ОРДЛО скасували медогляди, щоб загребти більше рекрутів на війну проти України

Щоб мати змогу мобілізувати більше чоловіків на війну проти України, окупаційна влада в окремих районах Донецької й Луганської областей скасувала медогляди для рекрутів.

Про це в суботу, 30 квітня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

“Росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів з постачання “живої сили” з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: “у зв’язку з браком спеціалістів”. Наразі потенційні “призовники” не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям”, – розповіли в ГУР МОУ.

За даними розвідки, тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

“З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання “призовників”.

Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками (залежить від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи “МВС” – від 75 тис. рос. руб.”, – ідеться в повідомленні ГУР.

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