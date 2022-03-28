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“Зараз ми в жопі нах*й”: мобілізовані з Донецька скаржаться на Росію і просять допомоги. ВІДЕО

28/03/2022 21:44

Силоміць мобілізовані до ЗС РФ громадяни України з тимчасово окупованого Донецька чоловіки скаржаться на російське командування і просять допомоги на Сумщині. З їхніх слів, їх з автоматами поставили проти “градів”, артилерії та мінометів.

Відповідне відео вони попросили поширювати користувачі соцмереж.

“Ми – військовослужбовці з Донбасу, звичайні роботяги, діти нах*й. Енергетики, заводчани. Ми опинилися на території Росії зі зброєю. Зараз ми в жопі нах*й. Всі ми –  в жопі. Що ми тут робимо? Нас багато полягло! Ми на Сумах, бл*ять, якогось х*я! Є на ютубі відео, де наших товаришів взяли в полон… Нас загинуло дуже багато. Що ми тут робимо? Знайте правду: міністерство оборони РФ про нас поняття не має, що ми тут робимо. Нас незаконно завезли в Російську Федерацію: зі зброєю, без документів, без ніх*я. Поверніть нас на Донбас! Нас з автоматами ставлять проти “Градів”, артилерії, мінометів. Всіх кинули, бл*дь. Сказали: помирайте, бл*дь”, – говорять почергово військові, які їдуть у тенті вантажівки.

Одного із військових із т.зв. “ДНР” в Сумській області напередодні взяли в полон, про що також є відео.

Він 1997 року народження, з тимчасово окупованої Донеччини. Каже, що пішов в армію РФ, бо боявся, що інакше посадять в тюрму.

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